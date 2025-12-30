La víctima, identificada como Mauro Daniel Vellido Vega, tenía antecedentes judiciales y fue encontrada sobre la cinta asfáltica con pertenencias personales intactas.

Un hombre que circulaba en bicicleta fue asesinado de un tiro en la espalda en Lanús, en un episodio que podría estar vinculado con conflicto previo entre la víctima y su agresor. El hecho ocurrió en la intersección de 17 de Octubre y Magallanes, donde hallaron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica junto al rodado, sin signos vitales y con un golpe visible sobre la ceja izquierda.

El SAME constató el fallecimiento en el lugar y la víctima fue identificada como Mauro Daniel Vellido Vega, de 31 años. De acuerdo con la información de fuentes cercanas al caso, el hombre tenía entre sus pertenencias un teléfono celular, un reloj y una cadena en el cuello. Al arribo de los peritos y el médico policial, se advirtió que presentaba una herida de arma de fuego en la espalda. En la escena, los investigadores incautaron tres teléfonos celulares y dos vainas servidas, una calibre .22 y otra calibre 3.80, según los registros oficiales.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de Avellaneda-Lanús, que tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora. En paralelo, la hermana de la víctima entregó a la Policía otros dos celulares y un cargador con dos municiones calibre .22 que el fallecido tenía en su domicilio.

En el marco de las primeras investigaciones, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de Lanús tomó declaración testimonial a un vecino de la zona, quien aseguró haber escuchado un intercambio de disparos durante la madrugada en calles cercanas. “Escuché disparos que venían desde Magallanes en dirección a Molinedo y luego hacia la calle 17 de Octubre”, relató el testigo.

Las autoridades trabajan sobre la hipótesis de que el homicidio podría estar relacionado con “un conflicto previo entre la víctima y el victimario”, según señalaron fuentes del caso a Infobae. Además, los investigadores confirmaron que la víctima recibió un disparo en la espalda, dato que refuerza la línea de trabajo enfocada en una posible disputa personal.

En cuanto a los antecedentes de Vellido Vega, los registros judiciales indican que contaba con causas previas: por robo agravado en 2023 y por robo automotor y encubrimiento en 2017, ambas tramitadas en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

La Policía Científica y la DDI Avellaneda continúan las tareas para determinar la autoría del hecho y reunir mayores elementos que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.