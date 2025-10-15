El homicidio tuvo lugar en la noche de este martes en Oroño al 2100. El aprehendido habría mantenido una discusión con la víctima del disparo

Un joven de 28 años fue asesinado de un disparo en el tórax en la noche de este martes en inmediaciones de Oroño al 2100, en la ciudad de San Lorenzo. La Policía detuvo a un sospechoso, que quedó a disposición de los fiscales Aquiles Balbis y Victoria Vigna del Ministerio Público de la Acusación.

De acuerdo a los primeros indicios, Gonzalo Daniel Díaz fue atacado en el marco de una presunta pelea con Gabriel Alexis D. (29), el único arrestado por el caso, por el supuesto robo de un celular. Según la hipótesis que se baraja en la investigación, se habría tratado de un conflicto intrafamiliar.

Por los datos recolectados de la escena, la víctima tenía cartuchos de arma de fuego en su ropa.

Gonzalo Díaz falleció en el hospital Granaderos a Caballo, donde se llevó a cabo un operativo policial como consecuencia de disturbios. Un agente del Comando Radioeléctrico sufrió escoriaciones en el cuero cabelludo y tuvo que recibir asistencia médica.