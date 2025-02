En las últimas horas, Mauro Icardi apuntó contra Wanda Nara y respondió a la denuncia penal que habría iniciado la empresaria en conjunto con Maxi López, luego de que el colegio denunciara que el futbolista ejerció violencia en uno de sus tres hijastros.

Con un extenso texto, el futbolista trató de mentirosa a Wanda y mostró pruebas de que ella aún continúa pidiéndole que vaya a visitar a los jóvenes: “No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes. Porque los crie y me dicen papá, palabras textuales”.

“¿Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada? ¿Raro, no?”, expresó a sus seguidores.

“¿La misma que incumplió cada resolución de un juez y un defensor de menores, pero como no le convenía quiere cambiar de jurisdicción como ya cambió tres veces de abogados? Qué buena estrategia, o que mal asesorada diría yo. ¿Igual vamos probando a ver quién nos hace el favor?”, ironizó sobre los movimientos de su ex pareja.

En la misma línea, siguió preguntándose: "¿La misma que me prohibió con denuncias publicar fotos de mis hijas en mis redes sociales por despecho, envidia y celos hacia mi nueva pareja…pero claramente en sus leyes reina el ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago'. Mmm, ¿raro también verdad?”.

“Tranquilos, que falta poco… les muestro una mínima prueba de las tantas que tengo…Ahhh, me olvidaba, también pidió mi teléfono por miedo…¿Miedo a que se sepa la verdad de todo? ¿O a qué le tenemos miedo?”, disparó.

A continuación, mostró capturas de pantalla del pasado 20 de febrero, en las cuales Wanda le preguntaba si quería pasar a saludar a Benjamín.

Por último, posteó una foto de Johnny Depp y escribió: “Buenas noches. Tic tac. Atentos que pronto se caen las caretas”.