El futbolista compartió imágenes junto a la actriz durante su estadía en Miami y acompañó las publicaciones con una canción romántica. Las postales llegaron en medio de las repercusiones por el inesperado viaje de la pareja a Estados Unidos.

Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a mostrarse enamorados en las redes sociales. Durante su estadía en Miami, el futbolista compartió una serie de fotografías junto a la actriz y le dedicó una canción de amor, en medio de las repercusiones que generó su viaje a Estados Unidos.

A través de sus historias de Instagram, el delantero publicó varias imágenes de Eugenia Suárez posando sobre un sillón de terciopelo azul. Para la ocasión, la actriz eligió un conjunto negro compuesto por pantalón y musculosa, con el cabello suelto.

“Mi cita”, escribió Icardi junto a las fotografías, acompañando la frase con un emoji de corazón en llamas.

Pero la publicación no terminó allí. El futbolista también compartió varias selfies en las que ambos aparecen sonrientes y muy cerca uno del otro, dejando en evidencia el momento que atraviesan como pareja.

La canción que Mauro Icardi le dedicó a la China Suárez

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la elección musical con la que Icardi acompañó las imágenes.

El delantero seleccionó “Te regalo”, una canción de Rels B y J Abecia, cuyo contenido hace referencia al amor, la entrega y la importancia de compartir la vida con una persona especial.

El fragmento elegido por el futbolista incluye una declaración romántica sobre el impacto positivo que puede tener una relación sentimental y el deseo de expresar públicamente esos sentimientos.

De esta manera, Icardi volvió a utilizar sus redes sociales para dedicarle un mensaje de amor a la actriz, algo que se convirtió en una constante desde que hicieron pública su relación.

Un viaje a Miami que generó repercusiones

La pareja viajó a Estados Unidos pocos días después de que trascendieran novedades relacionadas con el divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara.

Según versiones periodísticas, el futbolista habría recibido una convocatoria vinculada con el mundo del fútbol que motivó su traslado a Miami.

Durante su estadía también surgieron otras noticias que volvieron a colocar a la pareja en el centro de la atención mediática.

Una de ellas tuvo como protagonista a la China Suárez, quien fue filmada mientras realizaba compras en una tienda Primark, conocida por sus precios económicos.

Las imágenes generaron comentarios en redes sociales y la actriz respondió a una publicación que cuestionaba su elección del comercio.

“La diferencia entre vos y yo es que yo puedo darme el gusto de elegir dónde comprar”, expresó, antes de defender su decisión de comprar en esa cadena de indumentaria.

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Los proyectos que podrían unir a la pareja

Durante el viaje también trascendió que Mauro Icardi mantuvo un encuentro con Rodolfo Lamboglia, productor vinculado con la industria audiovisual.

Según informó la periodista Naiara Vecchio, el futbolista habría evaluado la posibilidad de participar en un proyecto cinematográfico que tendría a la China Suárez como protagonista.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la realización de esa producción ni sobre una eventual participación económica del delantero.

Mientras continúan las especulaciones sobre sus proyectos profesionales y su situación familiar, Icardi y Suárez eligieron mostrar otra faceta de su estadía en Miami: nuevas fotografías románticas y una dedicatoria que volvió a despertar comentarios entre sus seguidores.