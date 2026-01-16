El inicio del 2026 trajo para Maxi López un regreso cargado de proyectos, expectativas y también polémicas. El exfutbolista volvió al país para sumarse a Sería Increíble (Olga), pero su desembarco mediático no estuvo exento de controversias. Apenas instalado en la Argentina, López volvió a estar en el centro de la escena por una serie de declaraciones desafortunadas, primero sobre el nacimiento de su hijo con Daniela Christiansson y, más recientemente, por un comentario sobre Florencia de la V que encendió la indignación en redes.

Todo ocurrió durante una charla distendida en el ciclo, cuando Nati Jota le consultó si besaría a un hombre. La consulta tomó por sorpresa a López, que se quedó pensativo algunos segundos, mientras el resto de la mesa debatía y esperaba su reacción. Nati insistió en busca de una respuesta y propuso un escenario hipotético, a lo que Maxi respondió con una frase que rápidamente se volvió viral: “No sería solo masculino, tendría que ser… A Florencia de la Vega, por ejemplo”.

La reacción fue instantánea. “¡No Maxi, no era por ahí!”, lo corrigió Nati Jota, marcándole el error en el nombre y, sobre todo, en la identidad de Florencia. “No es De la Vega, y es una mujer, Florencia de la V”, aclaró la conductora, mientras Noelia Custodio sumaba: “Claro, es una mujer y le mandamos un beso enorme”. Sin embargo, lejos de rectificarse, Maxi redobló la confusión y preguntó: “¿Y pero cómo se llama?”, lo que generó aún más incomodidad y malestar en la mesa. “¡Florencia de la V! ¡Pero es una mujer!”, repitió Nati, visiblemente incómoda.

Puede interesarte

El recorte de la conversación no tardó en viralizarse. Las redes sociales se llenaron de mensajes críticos, cuestionando la falta de información y la liviandad con la que el exdeportista abordó el tema. “Siempre joden con eso, ¡cansan con sus chistes!”; “Eso pasa por darle el micrófono a Maxi”; “No me sorprende nada de Maxi”; “Tanto trabajo que hizo Wanda para limpiar su imagen y la derrumba en un segundo”; “Dejen de discriminar, che”; “Qué manera de atrasar todo”; “Le salió lo viejo gagá”; fueron algunas de las reacciones más contundentes que circularon en X y otras plataformas.

Maxi Lopez y sus dichos transfobicos hacia flor de la v.

Evolucionemos chiquisssss pic.twitter.com/2NbHcgI4iH — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 15, 2026

El reciente comentario no fue el primer traspié mediático de López desde su regreso. Apenas una semana atrás, había generado controversia por una declaración en Cortá por Lozano (Telefe), donde relató de manera poco feliz la demora en el nacimiento de su hijo Lando: “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan’”.

La frase, que pretendía ser una broma, generó críticas inmediatas y llevó al exdelantero a tener que explicar sus palabras en una entrevista en vivo con Lape Club Social (América TV), desde Mar del Plata. “Yo desdramatizo mucho y tiendo a ser siempre positivo y alegre en ciertas cosas”, intentó justificar López. Además, aclaró que la fecha de parto de Daniela estaba prevista entre el 19 y el 20 de diciembre, pero esperaron porque ella quería un parto natural. “Esto la gente no lo sabe, realmente, porque yo tampoco lo conté. Entonces, esperamos hasta el día 27, 28, que ya estaba pasada de nueve meses y una semana más, y el doctor personal de ella y junto con el staff del hospital de ahí de Ginebra, decidieron implementar ellos una cesárea porque el gordo ya estaba pesando más de 4,400 kilos. Y nos dijeron por cuestiones de salud”.

Puede interesarte

Sin embargo, las polémicas y las frases poco afortunadas de Maxi volvieron a ponerlo bajo la lupa y encendieron el debate sobre los límites del humor, la desinformación y la responsabilidad mediática. En medio de un nuevo año que prometía proyectos y una vida familiar más estable, el exfutbolista se encuentra nuevamente en el centro de la escena, enfrentando el desafío de dejar atrás viejas polémicas y adaptarse a un presente que, por momentos, lo encuentra desfasado de los tiempos que corren.