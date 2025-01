Desde Mar del Plata, Florencia Peña dialogó con Puro Show sobre el éxito de la obra Mamma Mía! y reflexionó sobre su carrera: "La fama no es un objetivo, es una consecuencia de lo que hago". Durante el móvil, la conversación tomó un giro intenso cuando la actriz tuvo un cruce con la panelista Fernanda Iglesias.

El debate se encendió al tocar el tema de la polémica visita de Peña a la Quinta de Olivos durante la pandemia y los rumores de un supuesto romance con el expresidente Alberto Fernández, algo que la actriz desmintió enérgicamente.

"Cuando fui a la Quinta de Olivos también fueron Adrián Suar y otros hombres. Lo que han hecho contra mí no lo han hecho con nadie más. Todo es mentira. Si algo hubiera sido verdad, sería otro el caso", sostuvo Peña, visiblemente molesta.

El intercambio escaló cuando Iglesias sugirió que los rumores podían estar relacionados con su género. Peña respondió indignada: "¿Querés decir que porque soy mujer me lo fui a fifar? El hombre que fue, fue a tener una charla, ¿y yo no? Es un pensamiento retrógrado".

La actriz, notablemente molesta, también destacó la diferencia de trato entre hombres y mujeres en situaciones similares: "El macho alfa va a una reunión y no es criticado, pero a la mina que se la banca sí. Te hubiera encantado que estuviera en un video para matarme 24/7, pero no estoy, no estuve y no estaré".

Además, Peña adelantó sus próximos proyectos: continuará con Mamma Mía! en Mar del Plata hasta el 4 de marzo, este año protagonizará Pretty Woman en teatro y en 2026 podría encabezar Chicago.

Antes de despedirse, dejó un mensaje para Iglesias: "Soy combativa y me la banco. Me hizo famosa, y con este móvil yo la estoy haciendo más famosa a ella".