Julián Weich opinó duramente contra el streaming y no dudó en criticar a quienes llevan adelante esta nueva forma de hacer contenido audiovisual. A poco de volver a la televisión, el popular conductor dijo que le da vergüenza los que hacen este tipo de formato.

Las polémicas declaraciones se dieron durante el programa Implacables (El Nueve), donde a Julián Weich le preguntaron qué opinaba acerca de los nuevos formatos televisivos que se vienen imponiendo en los últimos años. Su mirada fue tan contundente que luego fue levantado por LAM (América TV) donde fue, a su vez, criticado por quienes defienden el streaming.

"No lo consumo, no me gusta la manera que tienen de expresarse, mucha mala palabra, mucha cosa que a mí me sigue dando pudor. Me da vergüenza, no hace falta", comenzó criticando el conductor de una amplia trayectoria en la pantalla chica.

Luego, arremetió contra las malas palabras y el lenguaje "grosero" propio del nuevo formato, según Weich: "A muchos programas de estos les sacas las malas palabras y no tienen qué decir, porque no tienen un argumento sustentable, o lo tienen poco y a mí me gusta más el contenido, así sea para hacer una pizza".

Y agregó: "Yo soy de los que creen que los medios tienen que sumar. Hay que hablar lo mejor posible, dar lo mejor de uno y hay que contar lo mejor para contagiar a que otros vivan un poco mejor, porque la mayoría de la gente no vive bien".

Conversando con Susana Roccasalvo, destacó además la importancia que puede llevar a tener estar en televisión y de la responsabilidad que eso implica: "A veces somos la compañía de gente que está sola y somos nosotros los que la acompañamos y tenemos que tener en cuenta eso y valorarlo".

Sus duras palabras enseguida merecieron la crítica de los integrantes de LAM y de su conductor. Ángel de Brito no solo destacó mucho de lo que se hace en formato streaming -que el mismo utiliza-, sino que señaló que hay también contenido de baja calidad también en televisión o incluso en el periodismo gráfico: "Hay muy buenas cosas en el streaming, en todos los medios hay de todo, me parece super prejuicioso". Y cerró, en tono amigable: "Dejanos de joder Julián".

Vale recordar que este lunes volvió Qué mañana! (El Nueve), el magazine de cocina, noticias del espectáculo, moda y actualidad. Esta nueva temporada, conducido por Julián Weich en reemplazo de Mariano Peluffo. En cuanto al rating, el programa arrancó con 1,1 y se ubicó tercero en la franja con un pico de 2,1 puntos.