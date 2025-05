Camila Deniz se cansó del ciberbullying e intentó poner un freno. A través de un video en el que se la vio con lágrimas en los ojos, explicó por qué le cuesta hablar y “se come las eses”, una de las críticas que más le hacen.

También contó que todo el tiempo le preguntan “cuándo va a ser normal”, ya que muchos usuarios creen que tiene una discapacidad.

“Veo muchos mensajes pidiéndome que hable bien. Me dicen bruta. No lo hago apropósito. Me sale así porque tengo un problema auditivo y hablo como me sale. Obviamente que vengo leyendo muchos libros, pero necesito que entiendan. Hablo mal desde chica y ahora que estoy más grande me afecta más. Soy normal, una chica que se equivoca y se come las eses. Me encantaría hablar y pronunciar bien, pero es feo leer comentarios”, sostuvo con la voz entrecortada del dolor.

La participante de Cuestión de Peso (eltrece) reconoció que no es tan fuerte como parece en la TV o en sus publicaciones. “Me angustia porque no me sale, no es que tengo que ir a una escuela. Es que no escucho. Me pone mal", cerró.

Días atrás, Camilota también había sido cuestionada por sus fotos de alto voltaje, especialmente por una que se sacó en la clínica del doctor Alberto Cormillot.