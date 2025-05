La actriz se mostró sensual en el corto que compartió en sus redes sociales sobre un auto deportivo eléctrico: “Me gusta la velocidad”

Graciela Alfano volvió a encender las redes sociales con un poderoso video que mezcla glamour, fuego simbólico y espiritualidad. En su última publicación, Alfano se muestra en cámara lenta, rodeada de un aura cinematográfica que resalta su porte, su seguridad y su actitud. Encima de un auto de lujo eléctrico, un BMW I8 con asientos deportivos, se lució con un vestido turquesa con un enorme escote.

Sin embargo, durante la grabación, tuvo un pequeño desliz de vestuario cuando el vestido se abrió de más, revelando parte de su pecho, un incidente que se hizo habitual en ella y no pasó desapercibido entre sus seguidores. De todos modos, añadió un toque inesperado a su presencia magnética y confiada.

Puede interesarte

Además del despliegue visual, Grace acompañó el video con un manifiesto de poder personal, diciendo: “Me gusta la Velocidad. Me gusta el Fuego. Me gusta Celebrar. Me gusta Amar. Solo llega a mi vida amor, alegría, abundancia y fuerza arrolladora. ¡Nada puede conmigo ni pudo ni podrá!”. Este mensaje está cargado de afirmaciones positivas, reflejando su filosofía de vida centrada en el empoderamiento personal y la espiritualidad. Al agregar “Camino sobre cada obstáculo y lo convierto en Herramienta. Soy la Magia en cada instante. Soy La Alfano”, subraya su convicción de que puede transformar cada adversidad.

Por otro lado, la modelo no es ajena a compartir su creencia en la manifestación y el poder de la palabra. Anima a sus seguidores a utilizar afirmaciones diarias para transformar sus vidas, declarando: “Repitan con convicción con su nombre al final cada día”. Su fe en el cambio positivo a través de la energía personal se sintetiza en su exhortación: “Vean cómo cada día sus vidas cambiarán para mejor creyendo en ustedes mismos con energía”. Este enfoque busca inspirar cambios personales y reafirma su lugar como referente de la espiritualidad contemporánea y el amor propio.

Puede interesarte

Enseguida, un seguidor le respondió: “La Alfano y un BMW I8, ¿qué más podés tener?" y añadió dos emojis de fueguitos. enseguida insistió con un mensaje dirigido a otra persona, indicándole que “tenés que llevarla a andar en el M5 F90 First Edition me parece... va a sentir todo el doble que en ese eléctrico”. Lo inesperado fue que la actriz le respondió con tres fueguitos, mientras que su fan colocó un emoji de un hombre levantando los brazos con un corazón.