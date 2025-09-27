El 20 de septiembre, la China Suárez regresó a la Argentina junto a sus tres hijos —Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña— para que los más pequeños pudieran reencontrarse con su papá y pasar algunas semanas en el país. Tras compartir tiempo en familia, madre e hija volvieron a Estambul, Turquía, donde retomaron la rutina junto a Mauro Icardi.

En sus redes, la actriz compartió parte del viaje de 17 horas y sorprendió la complicidad con su hija mayor. Entre risas, Rufina interrumpió a su mamá para corregirla sobre cuántas horas habían dormido: “Vos trece”, lanzó divertida. A lo que la China agregó con humor: “Es que tengo un talento… me duermo en cualquier parte”.

Ya instaladas en su casa, madre e hija mostraron detalles de su vida cotidiana, como la preparación de un snack típico de Turquía con un condimento que, según contaron, “va con todo”. Pero mientras en Instagram compartían momentos descontracturados, en TikTok el tono fue otro: la actriz decidió abordar las críticas y el hate que recibe en cada publicación, motivada por un pedido de su hija.

En un video, Rufina le explicó que prefería subir contenidos a Stories para evitar las burlas. La China, lejos de esquivar el tema, aprovechó para dar una lección: “A mí me hacen burla desde los quince años, por estar más flaca, más gorda, si me enamoro, si me separo… y nunca me frenó. Siempre me fue mejor. Lo importante es que vos sepas quién soy y que tengamos buena comunicación”.

La reflexión continuó en un segundo video, donde Suárez remarcó que no le preocupa la opinión de desconocidos: “Me importan mi familia y mis amigos, lo demás no cuenta”. Rufina, firme, sumó su mirada: “¿Para qué tiran hate si no saben ni quién es?”. Y cerraron la charla con un tierno intercambio de “te amo” que dejó en claro la fortaleza del vínculo madre e hija.

