Cuestión de Peso volvió luego de varias temporadas y las fuertes historias no tardaron en aparecer: una participante de 33 años llamada Gabriela “Natee” Atamián manifestó el tremendo momento que tuvo que pasar. “Me fui de casa y me quedé en la calle. Cuando llegué del programa mi familia había visto la tele”, manifestó Nate sobre de qué forma inició esta terrible situación de vida.

“Me empezaron decir que los había dejado mal parados porque conté que trabajo vendiendo contenido hot. Empezó una pelea, subimos el tono”, explicó Atamián, dejando en claro que el programa fue la “frutilla del postre”, pero todo empezó porque ella gana dinero vendiendo contenido para adultos.

“No sé a dónde me puedo quedar, tengo que buscar en dónde quedarme. No puedo seguir así, no es sano. Tenés que tener un trabajo, fijo, estable. Que no tengo que dedicarme a lo que me gusta, que es el arte”, manifestó sobre su dificultad actual para encontrar un techo. Su relato, por supuesto, emocionó a todos y ella misma no pudo contener las lágrimas.

“Tengo 33 años, soy de Flores, y peso 98.4. Quiero bajar de peso porque quiero volver a bailar. Yo compatía en un grupo de reggaeton coreográfico, ganaba todos los primeros puestos nacionales e internacionales”, explicó dejando en claro que uno de los motivos para bajar de peso es su vocación como bailarina.

“Tengo una página en la que los clientes pagan por lo que quieren consumir. Vivo con mis papás y mi hermana, ella es pastora. Son religiosos así que no lo saben”, sentenció sobre su perfil y sus inconvenientes.