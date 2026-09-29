La reacción de Jimena Barón ante una respuesta de dos participantes de Es mi sueño alteró por unos minutos la dinámica habitual del jurado. Después de elogiar la interpretación de Ailén Peralta y Lucas Romero, la cantante supo que ambos se habían conocido ese mismo día y decidió salir del estudio, sorprendida por la conexión que habían mostrado sobre el escenario.

La escena tuvo lugar en el programa de Guido Kaczka en El Trece. Allí, Barón, conocida como La Cobra, elogió la destreza de los concursantes y comparó su presentación con la de dos artistas de trayectoria. La devolución tomó otro tono cuando el Chaqueño Palavecino consultó desde cuándo trabajaban juntos.

La respuesta de Ailén Peralta fue que ella y Lucas Romero se habían encontrado por primera vez pocas horas antes de la presentación. El dato explicó la incredulidad de Barón, que había interpretado la actuación como la de una pareja artística con experiencia compartida.

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Antes de que se conociera cuánto tiempo llevaba formado el dúo, Jimena Barón ya había expresado su entusiasmo por la performance. “En un mundo paralelo ustedes son Luciano Pereyra y Ángela Leiva. La rompieron”, afirmó ante Ailén Peralta y Lucas Romero.

La jurado dirigió luego un mensaje particular a la participante. “Ailén, de vos estoy completamente harta y cansada. Necesito conocerte y que seas una mala mina. Me tenés cansada”, dijo en tono humorístico, al explicar que no encontraba aspectos para cuestionar de su presentación.

Barón amplió el elogio al referirse a la presencia de Peralta y al resultado conjunto de la dupla. “No sé ni qué decirte. Te miro hasta la uña a ver si te puedo criticar algo. Tu talento y tu belleza son sofocantes”, sostuvo durante la devolución.

La cantante también remarcó que el entendimiento entre los dos concursantes parecía propio de un proyecto consolidado. “Parecen un dúo de toda la vida que está de gira”, señaló, sin saber todavía que su vínculo artístico acababa de comenzar.

La revelación surgió a partir de una pregunta del Chaqueño Palavecino, otro de los integrantes del jurado de Es mi sueño. El músico quiso saber desde cuándo Ailén Peralta y Lucas Romero compartían escenario. La respuesta de la joven modificó por completo el clima del intercambio. Peralta explicó que se habían conocido ese mismo día. La información contrastó con la impresión que había dejado su actuación y con la valoración previa de Barón sobre la coordinación de ambos.

Al escucharla, la artista se levantó de su lugar y abandonó el estudio como parte de su reacción. “¡Me voy! Me voy con los soquetes rosas que la vestuarista me pidió que no muestre. Se van a cagar. ¿Cómo puede ser?”, exclamó, entre risas y asombro.

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La salida de Barón fue breve y estuvo motivada por la sorpresa que le produjo el poco tiempo de conocimiento entre los participantes. La secuencia quedó con los concursantes y el resto del jurado atentos a la reacción de la cantante.

El reconocimiento de Barón se apoyó en la impresión que dejaron Ailén Peralta y Lucas Romero durante su número musical. La jurado valoró la afinidad vocal y escénica de la pareja, dos elementos que la llevaron a asociarlos con una dupla ya establecida dentro de la música popular.

Barón mostró en distintas emisiones una participación directa y emocional frente a las historias de los concursantes. En esta oportunidad, su sorpresa no estuvo vinculada con una devolución negativa, sino con el contraste entre el breve tiempo que Peralta y Romero llevaban de conocerse y la naturalidad que exhibieron durante la performance.