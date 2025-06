Melody Luz estalló contra su ex pareja Alex Caniggia, luego de que trascendieran imágenes de él con una supuesta nueva pareja en una salida junto a su hija Venezia. La bailarina realizó un fuerte descargo en sus redes sociales y apuntó contra el padre de su hija.

La mujer que se ve en las imágenes y, la señalada como la nueva pareja del hijo de Claudio Caniggia, es Ivana Capialbi.

“Hay días que tengo ganas de servir el banquete, hoy es uno de esos días. Recuerden que si van a tratar a alguien de cornuda en Twitter, asegúrense de no estar haciendo cornuda a su pareja, no? Después, si vas a bardear personas por cierto tipo de cuerpo, asegúrate de no terminar con una así, no? Sino para que bardeas”, comenzó la influencer, dando a entender que la supuesta nueva pareja de Alex es justamente lo contrario a lo que le decía a ella.

“(…) Cuando te llenas la boca diciendo que no repetirías algo que terminás haciendo, lo que pasa es que a veces un acto dice más que mil palabras, así que todas las palabras que vean también por los medios, por los móviles, no se crean nada, porque a mí se me sigue sin respetar”, remarcó.

Melody empezó a describir situaciones de infidelidad que vivió con Alex y como este la trataba de “loca”. Además, dio a entender que él siempre busca dejarla a ella como la mala de la película y la responsable de la disolución de la pareja.

“Igual recuerden chicas, que si ustedes ven conversaciones con otras minas, que están felicitando a una por hacerse una liposucción, mientras vos seguís teniendo la faja postparto, si dice que se habla con una hace cinco años, cuando conmigo estuvo tres, recuerden que la mala, la puta, la abandonadora y la que no supo cuidar la familia, ¿quién fue? Adivinen”, describió.

Finalmente, cerró su descargo con un consejo para sus seguidoras: “Salí de ahí, podés ser feliz sin estar al lado de un infeliz que te miente en la cara, que se piensa que sos boluda".

Horas después, la influencer volvió a retomar su palabra y volvió a apuntar contra Alex: “¿O sea que mi hija va a conocer a todas las que se mueva? Mmm”, lanzó en referencia a las imágenes que circularon entre Caniggia e Ivana Capialbi junto a la menor.

“Santi sí es mi novio, porque yo sí estoy en novia. Si yo estuviera cog… a uno, a otro, la verdad que no le presentaría a mi hija a todos y menos diría que es un día en familia, menos lo compartiría en redes sociales", criticó en su segundo descargo.

"Y por respeto a mí, no sé, por lo menos avisarme que mi hija va a dormir al lado de una persona que se llama tal y tal. Por lo menos para yo saber, porque encima cuando está con él yo no sé nada de mi hija. No me contesta los mensajes, dice que no hay nada para hablar”, reveló.

La bailarina remarcó que al no poder comunicarse con su ex pareja por temas relacionados a su hija, se ve obligada a exponer todo para que se lo hagan llegar al padre de sus hijas: “Por eso también me comunico a través de este medio, porque todo lo que dice que nos comunicamos por ella es mentira. No se quiere sentar a hablar conmigo, no sé por qué será. Así que bueno, este es el medio que yo encuentro”.