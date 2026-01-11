Desde el Ministerio de Seguridad provincial evalúan denunciarlos por “conducción temeraria”. La Municipalidad multará al conductor por 600 mil pesos.

Repudiable, temerario e irresponsable. Difícil encontrar un solo calificativo para el insólito accionar de cuatro hombres que se filmaron en una combi conducida por la vereda en Guaymallén, provincia de Mendoza.

La difusión en redes sociales del video, publicado en TikTok por el usuario “Javi Baggio” y luego borrado ante la viralización y el repudio, desató no solo preocupaciones por la seguridad, sino también un proceso administrativo y penal que podría acarrear graves sanciones económicas y judiciales para los involucrados.

El episodio ocurrió el 1 de enero sobre la calle Pedro del Castillo, en un área residencial de Villa Nueva, una zona con alta presencia de niños y familias. Según precisó el secretario de Gobierno de Guaymallén, Ignacio Conte, este hecho generó “impotencia porque es un lugar residencial, con una plaza a pocos metros a la que van niños a jugar y, como es una zona segura, los niños muchas veces van solos. Podría haber pasado cualquier cosa”.

Cuatro amigos manejaron dos cuadras por la vereda y se filmaron riéndose en Mendoza pic.twitter.com/lakWl7qwKk — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) January 10, 2026

El funcionario municipal describió la maniobra como un acto de “impotencia grande y miedo”, destacando que “Conozco el lugar, hay muchos chicos jugando permanentemente”. En los videos captados por los propios protagonistas se observa a una combi Daihatsu 550, identificada en los comentarios por el usuario que subió el video, quien admitió participar junto a otros cuatro hombres, y señaló al conductor como “Maxi”. Todos festejaban y vociferaban ante el repudiable acto.

El impacto del registro audiovisual no se quedó en la indignación local: la viralización facilitó a las autoridades la identificación rápida de las calles, intersecciones y a por lo menos dos de los autores, luego de los festejos de Año Nuevo: el vehículo circuló a alta velocidad por la vereda durante casi dos cuadras, en distintos tramos y sectores; una vecina relató su temor al ver pasar la combi y oír bocinazos mientras regaba la acera.

La Municipalidad de Guaymallén ya inició el proceso administrativo de infracción gravísima a la Ley de Tránsito, según detalló Conte a este medio. Por ende, “la injerencia municipal es la multa de tránsito, el tope es de 600 mil pesos”, especificó, mientras avanzan las gestiones para identificar la patente mediante cámaras de seguridad en zonas aledañas.

Y agregó: “Nosotros solo podemos multar la infracción de tránsito que recae sobre el conductor, los acompañantes tendrán la pena que corresponde en el Código Penal o Contravencional”. Por su parte, una fuente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza indicó a este medio que “el caso ya está judicializado con su expediente correspondiente. Se pudieron identificar a tres personas y corroborar la veracidad de las imágenes”, indicó.

Desde el Ministerio sostuvieron que “ayer se presentó una compulsa por conducción temeraria prevista en el artículo 193 bis del Código Penal“, que contempla penas de entre 6 meses y 3 años de prisión e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena. Además, el material recolectado por el municipio se incorpora como prueba en una investigación que tramita la Oficina Fiscal N°2 de Guaymallén.