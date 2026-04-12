Un hombre de 40 años intentó defenderse de un robo y fue asesinado a tiros por un grupo de delincuentes. El brutal episodio ocurrió el sábado a la madrugada en Guaymallén, provincia de Mendoza.

La víctima, identificada como Germán David Di Giovambattista, había salido a la puerta de su casa, donde estaba su esposa e hija, tras haber escuchado ruidos extraños.

En ese momento, cinco ladrones lo abordaron a punta de pistola exigiéndole que les entregara su motocicleta. Por esa razón, el hombre agarró un machete y se enfrentó a los agresores, quienes terminaron disparándole en el pecho durante un forcejeo antes de escapar.

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El hombre fue asistido por dos mujeres que circulaban en un auto por la zona y lo vieron gravemente herido en el piso. Al mismo tiempo, otra persona se acercó a la comisaría local a notificar lo que había ocurrido en la calle Mathus Hoyos al 4400.

Sin embargo, cuando se desplegó el operativo policial y llegó una ambulancia, constataron que Di Giovambattista había muerto en el lugar dado que la bala le impactó en el corazón, según informó El Sol de Mendoza.

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Por orden de la fiscalía interviniente, se relevaron las cámaras de seguridad de la zona ya que habrían captado el momento del ataque. Asimismo, varios testigos declararon haber visto un auto gris oscuro yendo a toda velocidad luego de que la víctima cayera tendida al piso.

Hasta el momento, los delincuentes no fueron identificados y permanecen prófugos, por lo que la Justicia ya comenzó con las medidas correspondientes en la investigación.