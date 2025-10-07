Investigan el hecho
Mendoza: un policía le disparó en la cabeza a un delincuente que le había robado días antes
El hecho ocurrió en Luján de Cuyo y el presunto ladrón quedó internado en grave estado.
Un policía de civil reconoció un auto que habrían utilizado delincuentes para asaltarlo el viernes en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo, disparó al conductor, quien intentó darse a la fuga y volcó por un balazo en la cabeza.
La Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal provincial informó a la agencia Noticias Argentinas que el oficial fue abordado por ladrones que le robaron su arma reglamentaria y pertenencias personales.
Conforme al comunicado difundido, en ese ilícito habría participado un Chevrolet Prisma que fue identificado este lunes por el damnificado, a la vez que los ocupantes aceleraron la marcha, la víctima efectuó ocho disparos y uno de los proyectiles impactó en la cabeza del automovilista.
El vehículo volcó en avenida Libertad el herido fue derivado de emergencia al Hospital Central y permanecía internado en grave estado.
Las autoridades aclararon que no se trató de un tiroteo y agregaron que el funcionario judicial interviniente “se tomará entre 40 y 48 horas” para definir los cargos que formularía contra el uniformado y resolver su situación procesal.