Un policía de civil reconoció un auto que habrían utilizado delincuentes para asaltarlo el viernes en la ciudad mendocina de Luján de Cuyo, disparó al conductor, quien intentó darse a la fuga y volcó por un balazo en la cabeza.

La Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional del Ministerio Público Fiscal provincial informó a la agencia Noticias Argentinas que el oficial fue abordado por ladrones que le robaron su arma reglamentaria y pertenencias personales.

Conforme al comunicado difundido, en ese ilícito habría participado un Chevrolet Prisma que fue identificado este lunes por el damnificado, a la vez que los ocupantes aceleraron la marcha, la víctima efectuó ocho disparos y uno de los proyectiles impactó en la cabeza del automovilista.

El vehículo volcó en avenida Libertad el herido fue derivado de emergencia al Hospital Central y permanecía internado en grave estado.

Las autoridades aclararon que no se trató de un tiroteo y agregaron que el funcionario judicial interviniente “se tomará entre 40 y 48 horas” para definir los cargos que formularía contra el uniformado y resolver su situación procesal.