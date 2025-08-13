Fátima Florez fue tendencia en las redes sociales y recibió duras críticas por una polémica imitación a Shakira y Rafaella Carrá. Todo se desató este domingo en la cantera de Nagüeles, donde se realizó una nueva edición de Starlite, la gala benéfica que organiza Antonio Banderas en su cumpleaños.

Allí, entre los invitados estuvo la artista, quién realizó una actuación arriba del escenario y dio de qué hablar. "Este fin de semana nuestra querida Fátima Flórez hizo parte de su show en Marbella en el cumpleaños de Antonio Bandera, que no estaba presente", reveló Ángel de Brito en LAM.

"No sé por qué estaba ahí, pero llegó al escenario", siguió diciendo el periodista.

"Si hay algo que hace bien es imitar gente, sin embargo, alguien la está boicoteando", expresó el conductor y luego de mostrar el vídeo cerró: "Mi querida amiga Nacha Guevara diría menos es más".

Tras un prolongado silencio, Javier Milei volvió a referirse públicamente a Fátima Florez, su expareja, en medio de nuevas especulaciones sobre su vínculo a meses de separarse de Yuyito Gonzalez. Durante una entrevista radial, el Presidente elogió a la actriz y humorista y reveló que sus compromisos como mandatario han afectado su vida personal.

La conversación radial giró, en parte, en torno al presente vínculo entre ambos. Consultado por el tema, Milei abrió su corazón y se sinceró: "A pesar de que nosotros dejamos de ser pareja, tenemos un vínculo muy positivo, muy constructivo", sostuvo, reafirmando que, pese a la separación, el trato entre ellos sigue siendo cordial y respetuoso.

A lo largo de la entrevista, el Presidente no escatimó palabras de admiración hacia Florez. "Es una persona tremendamente talentosa, de un talento verdaderamente incomparable", destacó. Además, se tomó un momento para diferenciar el trabajo artístico de la humorista: no se trata, según él, de simples "imitaciones", sino de "interpretaciones magistrales". La describió también como "una laburante, una metedora, una emprendedora, y además de todo eso, encima es una buena persona".

Al ser consultado sobre las versiones que lo vuelven a vincular sentimentalmente con Florez, Milei mostró su incomodidad. Señaló que esas especulaciones surgieron tras el "último rompimiento", y ofreció una explicación personal sobre las razones de la separación. "Fue consecuencia de lo que fue el acuerdo con el Fondo", confesó, revelando que, en medio de la negociación del cepo y del pacto con el FMI, llegó a dormir tan solo dos horas por día.

Cabe señalar que el vínculo entre Javier Milei y Fátima Florez finalizó el 12 de abril de 2024. Fue el propio presidente quien anunció la ruptura a través de sus redes sociales, alegando que sus respectivas agendas y compromisos profesionales los llevaban por caminos distintos. Luego, formó pareja con Yuyito González, de quien se separó hace varias semanas.