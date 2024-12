Wanda Nara vive unas semanas intensas a instancias de la guerra mediática que inició contra Mauro Icardi en medio de la puja por determinar el lugar en el que se llevará a cabo el divorcio, y en medio de todo esto se cruzó con Ángel de Brito, que la fulminó.

Acostumbrada a contactar a determinados periodistas para hacer saber su versión de los hechos, Wanda se peleó con Yanina Latorre, que le aseguró que “no se dejará operar”, y ahora también se puso en contra a De Brito.

Todo comenzó cuando De Brito criticó a la mediática por hacer exactamente lo que divulgó sobre su ex. “‘Que mal que Mauro haya ido a Tequila antes de la audiencia’” criticaba la semana pasada Wanda. Anoche Wanda en Tequila y hoy tenía audiencia. Ja, ja, ja”, escribió en Twitter/ X.

Acostumbrada a tener la última palabra sobre sus actividades, la mediática le salió al cruce a Ángel. “Hoy no tuve audiencia. Tenía que presentar unos documentos. La pericia y audiencia fue una y ya la hicimos antes. Nos pidieron documentación de algunas cosas, y de paso hablé, pero no fue audiencia. Entiendo que te pidan que me ensucies, pero quiero aclarar”, acotó.

Pese a que se cruzaron la semana pasada en el evento de Los personajes del año con muy buena onda, Ángel no se la dejó pasar. “Vos sos la acostumbrada a que te pidan y dar. No es mi caso, ubícate mentirosa serial. Besos”, le escribió el periodista.

Dolores Mitre, una ocasional testigo de este cruce, recordó un punto crucial de la visita de Wanda Nara a lo tribunales. “Y recién se equivocó la puerta de entrada. Si hubiera sido Mauro estaba borracho y perdido ja, ja, ja”, señaló.

Este lunes, en la edición de LAM, Yanina le contó a De Brito que Wanda fue al juzgado a cumplir con un pedido de pericia. “Me llegó hoy el pedido de pericia, la ampliación de la pericia de Wanda”. “¿Me mintió Wanda? ¿Me mintió otra vez?”, se preguntó el conductor.

“Pero eso ya dijo que fue a hablar, que no tenía ninguna...”, dijo irónicamente Ángel mientras Yanina le leía el documento. “A los fines de completar la evaluación encomendada, cursamos las siguientes citaciones”, dijo la panelista, que recalcó que la mediática “No fue a presentar ningún papel”.

“En ese sentido, la señora Wanda Solange Nara deberá concurrir a la sede del CIF, ta, ta, ta, la dirección, el 9 de diciembre de 2024 a las 11 horas. Icardi va el 17 de diciembre a las 9 de la mañana”, leyó Latorre.

“Se solicita a las personas citadas que al momento de las entrevistas concurran con documentación que acredite tratamientos terapéuticos, ya sea psiquiátricos, psicológicos, que se encuentren realizando. Aclaramos, por la naturaleza de la evaluación, las entrevistas deben realizarse de manera presencial”, agregó Yanina. “¡Mentile a Icardi, a mí no!”, protestó De Brito.