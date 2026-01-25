La víctima estaba comprando repuestos para su camión cuando un delincuente lo sorprendió y le disparó a quemarropa.

El crimen fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona y permitió agilizar el trabajo de los efectivos.

La víctima, identificada como Abelardo Jorge Acosta, de 64 años, se encontraba a bordo de un Ford Limited cuando fue a comprar repuestos para su camión.

En ese momento, un delincuente estacionó su Peugeot 207 y bajó del vehículo, empuñando un arma de fuego, y se acercó a la camioneta de Acosta con intenciones de robo. Se conoció que el vehículo que manejaba había sido sustraído hacía pocas horas.

Sin mediar palabra, el agresor abrió la puerta del conductor y le disparó a quemarropa. Según constataron los efectivos policiales, una de las balas le impactó en el pecho y el hombre murió en el lugar.

Según se supo, tras el ataque, el delincuente se dio a la fuga en el auto en el que había llegado y protagonizó un raid delictivo.

Primero, chocó contra otro vehículo que estaba estacionado frente al centro de repuestos. Terminó por bajarse del Peugeot 207 y dejarlo abandonado, para huir caminando.

En ese marco, en las calles Córdoba y Balbín el delincuente amenazó a punta de pistola al dueño Renault Kangoo y la robó. Chocó cuadras más adelante, y robó un tercer vehículo, una Citroën Berlingo.

Finalmente, gracias al despliegue de un operativo cerrojo, los efectivos lograron detener al criminal, identificado como Daniel Gustavo Lezcano, de 41 años.

La policía incautó una pistola Astra A75 calibre 9 mm, con seis municiones y una en la recámara de la Renault Kangoo.

La UFI N°8 de Morón tomó intervención en el caso e imputó a Lezcano por homicidio criminis causa, robo automotor, resistencia a la autoridad agravada y portación ilegal de arma de fuego.