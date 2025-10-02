Estudiantes de colegios secundarios protagonizaron una batalla campal en Merlo. La pelea comenzó con entredichos en redes sociales y terminó en un episodio de extrema violencia en el medio de la calle, del que participaron unos 30 adolescentes.

El lamentable suceso quedó registrado en un video capturado por un testigo con su celular. En las imágenes obtenidas se observa a los jóvenes gritar y agredirse unos contra otros.

Según trascendió, los estudiantes de un colegio se pelearon con los de otro de la zona, con quiénes venían manteniendo discusiones a través de las redes sociales.

Puede interesarte

Los establecimientos están distanciados por una plaza y fue en las inmediaciones de ese lugar donde, finalmente, se encontraron cara a cara y todo terminó de la peor manera.

#Merlo Varios jóvenes se enfrentaron a trompadas en pleno centro luego de mantener fuertes cruces en redes sociales. Pertenecen a distintas escuelas. pic.twitter.com/SvSsmNs4N1 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 1, 2025

En el clip, se observa a los menores golpearse mientras algunos gritan “mano a mano”, para que nadie se meta en los enfrentamientos. En un momento, uno patea a otro para que se caiga y una vez en el piso todos se le abalanzaron para atacarlo.

Puede interesarte

El hecho causó conmoción por los antecedentes de peleas de este tipo que ocurrieron en los últimos años ya que muchas de ellas terminaron en tragedia. Sin embargo, la violencia parece no tener fin.