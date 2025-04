En medio de la tensión mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi, se conoció un nuevo episodio que involucra a la China Suárez y una empresa de juegos inflables. El hecho fue revelado por Ángel de Brito en su programa LAM (América TV), donde contó detalles del conflicto que surgió tras un evento infantil en la casa que la actriz comparte con el futbolista en Nordelta.

Según relató el conductor, la China Suárez había contratado inflables para una fiesta privada destinada a sus hijos. La empresa proveedora del servicio, aprovechando la repercusión del evento, decidió publicar fotos y videos del encuentro en sus redes sociales, acompañados por una encuesta que preguntaba: "¿Sos team Wanda o sos team China?"

La reacción del público no fue favorable para la actriz, ya que la mayoría eligió a Wanda Nara. Esto, según De Brito, provocó el enojo inmediato de la China Suárez, quien decidió no compartir ninguna imagen del evento en sus redes ni promocionar a la marca, a pesar de que los inflables habían sido prestados como parte de un acuerdo de canje.

“La China se enojó y no subió ni una historia. Les dijo que se metieran los inflables donde no da el sol y que no iba a pagar los 200 mil pesos del alquiler”, contó Ángel de Brito con tono irónico, generando la sorpresa del panel.

Este nuevo cruce vuelve a encender las llamas del universo mediático que rodea a Wanda, Icardi y la China Suárez, figuras recurrentes en el mundo del espectáculo argentino por sus constantes controversias.