La casa de Gran Hermano (Telefe) se ve envuelta en una nueva controversia debido a los desafortunados comentarios de Alan Simone, quien nuevamente se encuentra en el ojo del huracán por expresiones dirigidas hacia Denisse González. Las redes sociales estallaron de indignación, exigiendo la expulsión del participante y generando un fuerte repudio.

El incidente tuvo lugar en el patio de la casa, donde Alan, acompañado por Emmanuel Vich y Sabrina Cortéz, conversaba sobre sus compañeros. En un momento, Alan lanzó un comentario inapropiado hacia Denisse González: "Metete un tarro de aerosol. Ahí en el baño está lleno de tarros de aerosol. Si tantas ganas tiene de culear". La reacción de sus compañeros, entre risas, no hizo más que aumentar la controversia.

La repercusión en las redes sociales fue inmediata, con numerosos fanáticos expresando su repudio y exigiendo la expulsión de Alan en la próxima gala de eliminación. Comentarios como "No hay un día que el vago no tire un comentario cancelable sobre una mina, es un tanque de leche" y "Es un pajero resentido con las mujeres, lo odio" inundaron las plataformas digitales.

Las críticas no solo se dirigieron a Alan, sino también a Emmanuel y Sabrina, quienes fueron señalados por no frenar el comentario ofensivo. Los usuarios manifestaron su descontento con frases como "Que se lo meta él, que está caliente como una pava. Y Emma que después no ande llorando porque eso no es gracioso" y "Después se hacen los desentendidos de por qué la gente los saca".

La indignación de los seguidores del programa se tradujo en una campaña en redes sociales para votar a Alan en la próxima gala de eliminación con mensajes como "Nunca recibió un voto, es ahora o nunca" y "Lo detesto, Alan al 9009". Mientras la polémica crece, la producción del programa aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente, dejando a los fanáticos a la espera de posibles medidas disciplinarias.