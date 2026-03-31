Dos hombres murieron luego de que la camioneta en la que viajaban explotara mientras circulaba sobre la carretera federal México–Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido se registró cuando la unidad se encontraba en movimiento, presuntamente por un artefacto explosivo que ya estaba dentro del vehículo, lo que provocó la muerte inmediata de sus ocupantes.

El hecho generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y emergencia de los tres órdenes de gobierno, quienes acordonaron la zona y cerraron la circulación a la altura del fraccionamiento Haciendas del Bosque para realizar las diligencias correspondientes.

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Las víctimas fueron identificadas como Francisco Beltrán, alias ‘El Payín’, y Humberto Raquel, presuntos operadores del Cártel de Sinaloa.

El incidente sobre la carretera México-Pachuca ocurrió en las inmediaciones del fraccionamiento Haciendas del Bosque, donde el vehículo estalló de forma repentina mientras avanzaba por la vialidad, de acuerdo con reportes de autoridades locales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

🇲🇽 | Una camioneta explotó mientras circulaba sobre la carretera México-Pachuca, en Tecámac, Estado de México; un video captó el momento del estallido. Se reportan 2 personas muertas. pic.twitter.com/ID1kPkiCRV — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 30, 2026

Las primeras líneas de investigación señalan que minutos antes del incidente, el conductor habría recogido a Francisco Beltrán ‘N’, alias ‘El Payín’, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), luego de descender de un vuelo procedente de otra entidad.

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Autoridades analizan la hipótesis de que el vehículo ya transportaba un artefacto explosivo, el cual fue activado durante el trayecto; sin embargo, no se descartan otras líneas de investigación sobre la mecánica del ataque.

Tras la explosión, peritos realizaron el levantamiento de indicios en el lugar para determinar el origen del estallido, mientras que elementos de seguridad reforzaron operativos en municipios aledaños.

El caso se mantiene bajo investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsables.