Un hombre fue atacado a balazos en Salvatierra (Guanajuato, México) mientras transmitía en vivo para redes sociales este martes. La víctima denunciaba el mal estado de las carreteras del municipio, cuando fue sorprendido por dos individuos armados en motocicleta, indican medios locales.

En el video, grabado en primera persona, se pueden escuchar claramente los lamentos del agredido. "Se me está yendo el aliento, me estoy muriendo estoy tirado en el campo, te amo, dile a mis hijos que los amo", murmura con dificultad. "Me mataron, me estoy muriendo. ¿Dónde tengo los balazos?", le dice la víctima a un hombre que se acerca a ayudarlo.

❗️FUERTE VIDEO: Disparan a un hombre en México mientras transmitía en vivo desde su teléfono



🖇️https://t.co/hxOKHa6nSw pic.twitter.com/cRZDRDHmtD — RT en Español (@ActualidadRT) October 8, 2025

El atacado exigía a las autoridades de la zona la reparación de las vías, argumentando que representan un peligro constante para conductores, peatones y transporte público. Asimismo, expresó durante la emisión que, en conjunto con otros residentes del área, había presentado quejas por esta situación e incluso había tratado de organizar las labores de mantenimiento contactando a la presidencia municipal y otras instancias del estado.

Puede interesarte

El hombre se encuentra en estado grave en un hospital de la región. Testigos comentaron que la agresión ocurrió de manera inesperada y sin provocación, aún no se conoce la identidad de los atacantes. "Que quede como un legado para el pueblo, que el pinche gobierno es una basura", expresó la víctima al final de la transmisión.