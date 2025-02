Un trágico incidente ocurrió en la localidad de Morón, donde un joven de 27 años, identificado como Jerónimo Gustavo Jubelli, confesó el asesinato de su abuela, Irma Selva Cáceres, de 87 años, en la casa que compartían.

Según los informes, Jubelli se presentó en la comisaría 4ª de Gervasio Pavón y declaró que, después de una discusión con su abuela, la ahorcó. La víctima fue encontrada sin vida en la vivienda ubicada en la calle Cartagena al 1600, en el sur de Morón.

La investigación reveló que Jubelli expresó su frustración por sentirse controlado por su abuela, quien supuestamente le impedía tener una vida social normal. "Me cansé de que me controlara, que me tuviera cortito. No podía hacer nada, ni traer amigos a casa", dijo el acusado, según fuentes judiciales.

La fiscal Paula Salevsky se encargará de indagar a Jubelli en las próximas horas, y su declaración inicial no tiene validez legal por el momento. El caso sigue bajo investigación, y se están realizando pericias y análisis para esclarecer los hechos.