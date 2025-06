Con un video y un comunicado, a través de su cuenta de Instagram, la voz de Los Palmeras, agradeció a los fans las palabras de apoyo que recibe y aclaró los motivos de su reciente ausencia en las presentaciones del icónico grupo de cumbia santafesina.

El comunicado completo

“Debido a las constantes consultas, y siempre agradeciendo la preocupación, aclaro algunas cuestiones relacionadas a mi ausencia en el grupo”, comienza el texto.

“En el mes de mayo, con aval médico -prosigue-, me presenté a ensayar en los estudios de la productora para lo que sería mi regreso en el Movistar Arena. Solamente acudió Adrian Forni a dicha presentación”.

“Luego de esto, desde la otra parte de la producción me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas”, continúa.

“Evidentemente rechacé estos requerimientos, siendo a los días informado de manera formal por carta documento (ya que en estos 6 meses desde mi ACV me lo había ofrecido en reiteradas oportunidades informalmente) del pedido de disolución de Marcos Camino por no poder cumplir con los shows pactados ni presentarme a trabajar, siendo de público conocimiento las veces que hemos hablado sobre mi regreso”, contó Deicas.

"Cuestiones ajenas"

“Desde entonces estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida pero lamentablemente a veces los intereses de unos y de otros no coinciden”, lamentó el cantante.

“Agradezco como siempre su apoyo y nos estaremos encontrando muy pronto”, concluye el comunicado.