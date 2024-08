Nuevamente el conductor de El impertinente (NET TV) volvió a la carga contra su hermano y, tras aclarar que su enfrentamiento no tiene nada que ver con una envidia profesional, ventiló una interna familiar. “Le rogué que venga a ver a mamá, hoy se la tatúa”, sentenció.

Este jueves, al aire de su ciclo, Tomi aclaró que cuando su hermano era chico fueron muy unidos, pero que la vida los distanció.

“Acá no hay envidia ni resentimiento. Yo deseo que a él le vaya mejor que a mí siempre. Desde que ingresé a este medio no dejé de hablar de él y cuando él se ganó ese lugar yo estuve ahí acompañándolo. (...) El tiempo nos fue alejando de modo tal que hoy por hoy es un témpano, no hay vínculo”, aclaró.

Acto seguido, se diferenció del conductor de Noche al Dente (América): “Yo me enteré algo que no me gustó y lo tengo de buena fuente. (...) Yo no tejo vínculos por conveniencia, no me uno a una persona para tratar de sacar un rédito. Yo quiero a una persona por su esencia. (...) Yo entiendo que mi hermano es distinto. Yo hago mi camino remándola, Fernando hace su camino remándola y contactándose con gente importante que le da una mano y lo ayuda”.

Si bien señaló que eso no está mal, sostuvo: “Yo no comulgo con esta forma de ser. Pero sí creo que la gratitud es muy importante. Y cuando mi mamá desfallecía, yo le tenía que rogar a mi hermanito que fuera a verla, porque le quedaban pocos días. Él no venía, ponía como excusa que estaba ensayando. Él priorizó su trabajo por sobre la salud de mi mamá y hoy por hoy se ufana y se la tatúa”.

“Mi mamá se murió muy entristecida por la poca presencia que tuvo mi hermano durante sus últimos meses de vida”, aseguró mirando a cámara.

Aunque sostuvo que cada uno procesa la muerte de un padre como puede y con las herramientas que tiene, cuestionó: “Yo estuve y estoy en paz. Mi mamá se murió en mis brazos mirándome a mí. Y se murió con muchas dudas respecto de la esencia de Fernando porque el último tiempo transmitía cosas que dejaban entrever que ella no estaba contenta con quién era verdaderamente Fernando”.

Tomás Dente reveló que su hermano lo traicionó: “Me dolió mucho”

Tomás Dente se diferenció de su hermano Fernando y reveló algunas cuestiones familiares. Sin embargo, el momento de mayor tensión fue cuando deslizó que él lo traicionó.

“A mí me dolió mucho enterarme de muy buena fuente que mi hermano habló con una gran autoridad de América. Cuando quedé desvinculado de El Nueve, a mí me ofrecieron trabajo en América y misteriosamente esa oportunidad se cayó. (...), pero me enteré de que mi hermano se reunió con una autoridad muy importante para decirle que él no quería compartir pantalla conmigo”, denunció. Y sentenció: “A mí me dolió mucho, pero no me sorprendió porque básicamente me conecté con la esencia de quién es mi hermano”.

A modo de cierre, Tomás apuntó: “Yo siento que profanó el buen nombre de mi mamá”. “Cuando ella nos contó en un secreto a voces que ella había tenido un affaire con el sacerdote que me daba clases a mí cuando yo era chico y que fruto de ese amor había nacido Fernando, lo contó como un secreto muy grande, intentó liberarse. Yo entendí que fue para que mi mamá pudiese morirse con más ligereza y liviandad. Es tan mercenario mi hermano que utilizó ese recurso sagrado para promocionar su carrera y ser tapa de revista”, cuestionó indignado y señaló que jamás lo consultó con la familia.