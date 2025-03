En medio del juicio por la muerte de Diego Maradona, su hija Dalma se presentó en el programa LAM (América TV), donde compartió un conmovedor momento protagonizado por Azul, su hija menor. La actriz habló sobre cómo transitan sus pequeñas la ausencia de su abuelo materno, y reveló detalles íntimos sobre el recuerdo que conserva Roma, la mayor de las niñas, a pesar de haber compartido poco tiempo con el ídolo argentino.

Dalma, visiblemente movilizada, abrió su corazón ante las preguntas de Ángel de Brito, que aprovechó para hacer pública una grabación que refleja el apego y la sensibilidad de Azul hacia su madre.

Durante la charla, el conductor interrumpió el diálogo para compartir un audio que recibió antes de la entrevista. Se trataba de un mensaje de Azul, la hija menor de Dalma Maradona, quien, a sus dos años, manifestó de manera espontánea su deseo de que su madre no se fuera de su casa. “Ángel, no quiero que se vaya mi querida mami”, se la escucha decir en el breve pero emotivo mensaje. “Mirá cómo me extorsiona”, comentó De Brito con humor, mientras Dalma esbozaba una sonrisa.

Azul, hija menor de Dalma, protagonizó un audio conmovedor donde expresó su apego a su madre

“Es una exagerada”, dijo Dalma, refiriéndose a Azul y reconociendo el carácter intenso de su hija menor. “Ella está como en un momento drama queen”, agregó, dejando entrever la personalidad inquieta y efusiva de la niña. Sin embargo, detrás de esa anécdota graciosa, la actriz explicó que la menor no tolera las separaciones, ni siquiera las breves. “Después es un monstruo. Pero no quería que me fuera. No acá, no quiere que me vaya de casa. Nunca”, reveló, exponiendo el fuerte vínculo de apego que la pequeña mantiene con ella.

Puede interesarte

La conversación con el conductor también derivó en la relación que Roma, la hija mayor de Dalma Maradona, mantiene con el recuerdo de su abuelo. A pesar de haber tenido un contacto limitado, la niña conserva imágenes y preguntas que demuestran una memoria sorprendente. “Roma compartió muy poco para el recuerdo que ella tiene, porque a mí me sorprende un montón”, expresó Dalma. Según la actriz, aunque Roma haya visto en persona a Diego Maradona apenas “diez veces”, mantiene presente su figura gracias a las conversaciones que mantiene con su madre y al material audiovisual al que tiene acceso.

Dalma explicó que gran parte del vínculo entre su hija mayor y el exfutbolista se forjó a través de las pantallas, durante la pandemia. “Horas y horas en FaceTime, en la pandemia hablaba un montón y lo dejaba un segundo ahí, iba a buscar juguetes, volvía”, relató. Esa dinámica cotidiana constituyó, para Dalma, la principal interacción que su hija tuvo con el abuelo. Por eso, la actriz siente una profunda tristeza al pensar que sus hijas no podrán compartir nuevas vivencias con su padre. “Esa es mi bronca más grande. Yo veo a mis hijas y digo cómo no… cómo mi papá no las puede disfrutar”, afirmó, totalmente emocionada.

El juicio por la muerte de Diego Maradona: la causa judicial que sigue abierta

Mientras la familia Maradona continúa elaborando el duelo en el ámbito privado, el proceso judicial por la muerte de Diego Maradona sigue su curso en los tribunales de San Isidro. Esta semana, el Tribunal Oral Criminal N°3 reanudó las audiencias con la declaración de los primeros testigos, tras resolver cuestiones preliminares en las audiencias anteriores.

Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari convocaron a Lucas Farías, Lucas Rodrigo Borge y Leonardo Mendoza, quienes fueron los primeros en ingresar al domicilio del barrio San Andrés, en Tigre, después del fallecimiento del exfutbolista. Para la fiscalía, sus testimonios son “claves”, ya que describen el estado en el que se encontró el cuerpo del ídolo, sin la influencia de versiones ajenas.

Puede interesarte

La causa tiene como imputados a Leopoldo Luque (neurocirujano), Agustina Cosachov (psiquiatra), Carlos Díaz (psicólogo), Ricardo Almirón (enfermero), Mariano Perroni (supervisor de enfermería), Pedro Di Spagna (médico clínico) y Nancy Edith Forlini (coordinadora médica de la prepaga). Todos ellos están acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, lo que significa que el tribunal evalúa si hubo un accionar negligente que derivó en el fallecimiento de Maradona.

Durante las primeras jornadas del juicio, los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y María Inés Bernat analizaron la lista de testigos, que originalmente incluía a más de 100 personas. Se acordó una reducción a cerca de 80 o 90, aunque todavía se evalúa la participación de algunos testigos propuestos por la defensa de la enfermera Dahiana Madrid, quien enfrentará un juicio por jurados luego de este proceso.

Los imputados no tienen la obligación de asistir a las audiencias tras la resolución de las cuestiones preliminares. Así, Leopoldo Luque y Nancy Forlini se retiraron de la sala y no volvieron a ingresar. En cambio, la psiquiatra Agustina Cosachov se quedó hasta el final de la última audiencia, aunque su abogado, Vadim Mischanchuk, adelantó que no se espera su presencia en las próximas jornadas.