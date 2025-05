Estefanía Pasquini se hartó de Camilota y le dijo de todo en Cuestión de Peso (eltrece). El enfrentamiento se desató tras el regreso de la participante, que días atrás abandonó el ciclo abruptamente en medio de insultos.

Cansada de su comportamiento, le dejó en claro que desea no verla más y hasta reconoció que vive una crisis de pareja con Alberto Cormillot por su culpa.

El escándalo cobró vida luego de que Sergio Verón le recordara a la hermana de Thiago Medina que está a 4 kilos de su segundo alta. “No empieces a especular con qué vas a hacer cuando te vayas de acá y qué alternativa vas a meter, porque las dietas alternativas pueden ayudar cuando hay alguna retención de líquidos... Pensá que tenés tres balanzas por semana. Pensá bien qué es lo que vas a hacer antes de cada decisión que tomes. Por el amor de Dios, llegá al alta y listo. No nos vemos nunca más”, disparó la nutricionista sin filtros.

Puede interesarte

Pasquini también se refirió a las reiteradas discusiones que tiene con su marido por este tema y sacó a la luz el ultimátum que le dio si siguen dándole oportunidades a Camila Deniz. “Mi única piedrita en el pie sos vos. Por eso, pensá bien lo que vas a hacer porque yo me quiero ir dignamente de acá también. Es un tema de respeto. Alberto sabe que si hay un tercer alta, me voy de casa con Emilio y no nos ven nunca más en la vida. Estamos teniendo temas de pareja. ¡Me estás cagando la vida!“, sentenció.