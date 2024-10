En la previa de la gran pelea que Flor Vigna disputará en Párense de mano, su íntima amiga, Mica Viciconte la ayudó a entrenar y grabaron un divertido video. La pelea se llevará a cabo en diciembre, y la exparticipante de Combate boxeará con la actual campeona Manuela QM.

Sin dudas, tanto Mica Viciconte como Flor Vigna, se destacan por su gran personalidad ganadora y por su ambición que ya mostraron cuando eran participantes de Combate, programa de destreza física. En el video que postearon las influencers, se la ve a Flor realizar abdominales mientras su amiga la incentiva a continuar.

En ese momento, la pareja de Cubero le grita “Huevo”. Para sorpresa de todos los presentes, Flor soltó: “No bolu.. es campeona la otra”. Inmediatamente, con un tono enojada, Viciconte gritó: “Que me importa, la presión la tiene ella. Dale dale”. Asimismo, para motivarla Mica soltó que Manuela le tiene miedo. Esto parece no funcionar, ya que Flor comentó: “No, yo le tengo miedo”, soltó entre risas. Mientras su entrenadora enojada le dijo que así no sirve entrenar.