Un oficial retirado de la Policía Federal fue asaltado por dos motochorros en una financiera del microcentro porteño, mantuvo un enfrentamiento armado y abatió a uno de ellos.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que un llamado al 911 advirtió sobre un herido con arma de fuego en el cruce de las calles Iberá y Cuba, motivo por el que los efectivos de la Comisaría Vecinal 13B concurrieron al lugar y se entrevistaron con el ex uniformado.

El damnificado afirmó que se había dirigido junto con un amigo a una financiera emplazada en Reconquista y avenida Corrientes, donde fueron atacados por dos ladrones.

El agente retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) extrajo su revólver, mató a uno de los agresores, a la vez que el cómplice se escapó a bordo de una motocicleta.

La víctima resultó ilesa, mientras la Justicia investiga el hecho.