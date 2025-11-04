Inseguridad
Microcentro: motochorros intentaron robar a un ex policía que los enfrentó a tiros y abatió a uno de ellos
La víctima resultó ilesa y el cómplice del ladrón asesinado se escapó en una moto.
Un oficial retirado de la Policía Federal fue asaltado por dos motochorros en una financiera del microcentro porteño, mantuvo un enfrentamiento armado y abatió a uno de ellos.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que un llamado al 911 advirtió sobre un herido con arma de fuego en el cruce de las calles Iberá y Cuba, motivo por el que los efectivos de la Comisaría Vecinal 13B concurrieron al lugar y se entrevistaron con el ex uniformado.
El damnificado afirmó que se había dirigido junto con un amigo a una financiera emplazada en Reconquista y avenida Corrientes, donde fueron atacados por dos ladrones.
El agente retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) extrajo su revólver, mató a uno de los agresores, a la vez que el cómplice se escapó a bordo de una motocicleta.
La víctima resultó ilesa, mientras la Justicia investiga el hecho.