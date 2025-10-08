Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 10° y la máxima sería de 27º, bajando a 22° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 79%, la presión de 1020.6 hPa, viento en calma y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves espera una mínima de 12° y una máxima de 28°. Se mantendrá el cielo completamente despejado a lo largo de todo el día.

Luego, el vieres tendrá una mínima de 14° y una máxima de 31°. La jornada se presenta con cielo mayormente despejado durante toda su extensión.

Finalmente, el sábado se espera cielo despejado en la mañana y algo cubierto en la tarde - noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 17° y la máxima de 33°.