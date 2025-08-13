Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día, continuando con el cielo algo cubierto y despejándose en horas de la noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 8° y la máxima sería de 20º, bajando a 12° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 84%, la presión de 1015.6 hPa, viento sudoeste a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormenta o vientos fuertes en la ciudad de Santa Fe.

Pronóstico extendido

El jueves se espera una mínima de 3° y una máxima de 16°. Continuará el cielo parcialmente cubierto a lo largo de todo el día, pero sin precipitaciones.

Luego, el viernes tendrá una mínima de 3° y una máxima de 16°. El cielo seguirá a presentándose algo nublado y sin precipitaciones.

Finalmente, el sábado se presenta nuevamente con parcialmente despejado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 5° y la máxima de 16°.