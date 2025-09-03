Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo ligeramente nublado y leve presencia de neblina a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mejor visibilidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidad de precipitaciones baja en la mañana con porcentajes menores al 40%. El resto de la jornada no se espera el regreso de la lluvia.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 9° y la máxima sería de 21º, bajando a 15° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 96%, la presión de 1010.4 hPa, viento sudoeste a 8 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves espera una mínima de 5° y una máxima de 13°. Con cielo parcialmente cubierto durante todo el día, pero sin lluvias.

Luego, el viernes tendrá una mínima de 2° y una máxima de 16°. La jornada se presenta durante toda su extensión con cielo algo nublado.

Finalmente, el sábado se espera un día completamente despejado. Respecto a temperatura, la mínima será de 2° y la máxima de 18°.