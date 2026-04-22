Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presenta estable, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Se anticipa un leve ascenso de las temperaturas hacia el fin de semana.

La jornada de este miércoles 22 de abril comenzó en la ciudad de Santa Fe con cielo ligeramente nublado, una temperatura de 11,9°C y altos niveles de humedad, que alcanzan el 95%. De acuerdo con los datos oficiales, el viento sopla leve desde el sector oeste a 6 km/h, con buena visibilidad que se extiende hasta los 12 kilómetros.

Con el correr de las horas, el día se mantendrá sin sobresaltos en materia climática. Durante la mañana el cielo se presentará algo nublado, mientras que por la tarde y la noche se espera una mayor cobertura nubosa, con condiciones mayormente nubladas. Sin embargo, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

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En cuanto a las temperaturas, el miércoles tendrá una mínima de 12°C y una máxima que alcanzará los 21°C, valores típicos para esta época del año. El ambiente se mantendrá templado, con una amplitud térmica moderada y vientos leves a moderados del sector sudeste y este, con intensidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h.

La estabilidad atmosférica es uno de los rasgos predominantes de la semana, favorecida por un sistema de alta presión que mantiene alejadas las lluvias y permite jornadas con nubosidad variable y temperaturas agradables.

Pronóstico extendido

El panorama para los próximos días muestra una tendencia clara: temperaturas en ascenso progresivo y persistencia de condiciones estables.

Jueves: se espera una mínima de 13°C y una máxima de 22°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

Viernes: continuará el leve ascenso térmico, con temperaturas entre los 13°C y 23°C, manteniendo el tiempo estable.

Sábado: el fin de semana comenzará con condiciones similares, mínima de 15°C y máxima de 23°C, consolidando un ambiente templado y otoñal.