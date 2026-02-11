La ciudad de Santa Fe transita este miércoles 11 de febrero de 2026 bajo alerta amarillo por tormentas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada estará marcada por inestabilidad durante gran parte del día, con probabilidad de precipitaciones y descenso moderado de la temperatura hacia la noche.

A las 6 de la mañana, en la ciudad de Santa Fe, la temperatura era de 21,9°C, con cielo despejado pero con presencia de humo. La humedad alcanzaba el 94%, la presión se ubicaba en 1003,8 hPa y el viento soplaba del norte a 10 km/h. La visibilidad era de 7 kilómetros. El sol salió a las 6:38 y se pondrá a las 19:56.

Para hoy se espera una mínima de 23°C y una máxima de 28°C. Durante la mañana se prevén tormentas fuertes, mientras que por la tarde y la noche continuarán las tormentas, aunque con menor intensidad. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre el 40% y el 70% a lo largo de toda la jornada.

Puede interesarte

El viento rotará al sector sudeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 22 km/h durante el día, disminuyendo hacia la noche a valores de entre 7 y 12 km/h.

El alerta amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante eventuales ráfagas, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Pronóstico extendido

El jueves continuará la inestabilidad, aunque con un leve ascenso térmico. Se anuncia una mínima de 19°C y una máxima de 30°C.

El viernes la temperatura oscilará entre los 20°C y los 28°C, con condiciones que tenderían a estabilizarse progresivamente.

Para el sábado se prevé una mínima de 21°C y una máxima de 27°C, con tiempo más estable en comparación con el inicio de la semana.

De acuerdo al pronóstico oficial del SMN, las temperaturas se mantendrán dentro de valores típicos para febrero en la región, con variaciones moderadas y presencia de humedad elevada.