La mitad de semana llega con temperaturas bajas durante la mañana y condiciones estables en la capital provincial. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas frescas y sin lluvias en el arranque del tramo final de mayo.

La ciudad de Santa Fe tuvo este miércoles un amanecer frío, con una temperatura mínima de 3°C y cielo algo nublado. De acuerdo al pronóstico oficial del, el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada, sin probabilidades de precipitaciones y con vientos leves del sudeste.

Durante la mañana, el termómetro marcó apenas 3°C, en un escenario de nubosidad parcial y ambiente frío, típico de esta etapa del otoño. Con el correr de las horas, la temperatura ascenderá hasta alcanzar una máxima prevista de 18°C durante la tarde.

El SMN indica que el cielo permanecerá algo nublado durante gran parte del día, mientras que hacia la noche las condiciones pasarán a parcialmente nublado. En tanto, el viento soplará desde el sector sudeste con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora durante la mañana, disminuyendo luego a valores de entre 7 y 12 km/h.

Otro dato destacado es que no se esperan lluvias para ninguna franja horaria de este miércoles, ya que la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada.

Pronóstico extendido

El jueves continuará el tiempo estable en la capital santafesina. El SMN prevé una mínima de 4°C y una máxima de 15°C, en una jornada nuevamente fresca y con escasa amplitud térmica.

Para el viernes se espera otra mañana fría, con temperatura mínima de 3°C y máxima de 15°C. Las condiciones seguirán sin cambios importantes y no se anuncian lluvias.

El sábado comenzará con un leve ascenso de temperatura. La mínima será de 6°C y la máxima alcanzará los 17°C, manteniéndose el tiempo estable y con nubosidad variable.