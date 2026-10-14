Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lloviznas durante la mañana y chaparrones por la tarde, con una temperatura máxima de 21°C.

La ciudad de Santa Fe tendrá este miércoles 14 de octubre una jornada con nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán entre los 14°C de mínima y los 21°C de máxima, mientras que las condiciones del tiempo cambiarán a lo largo del día.

A las 5, el registro meteorológico de la ciudad marcaba 14,1°C, cielo parcialmente nublado, humedad del 96% y viento del sur a 13 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros y la presión atmosférica, de 1014,5 hPa.

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El sol salió a las 6.24 y se pondrá a las 19.14, por lo que la jornada tendrá casi 13 horas de luz natural.

Para la mañana, el SMN prevé lloviznas, con una temperatura cercana a los 17°C y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%. El viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Durante la tarde podrían registrarse chaparrones. La temperatura alcanzará la máxima prevista de 21°C, con viento del este y una probabilidad de precipitaciones que se mantendrá entre el 10% y el 40%.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 19°C. Para ese período, la probabilidad de lluvias descenderá a un rango de entre el 0% y el 10%, con viento del este de entre 13 y 22 km/h.

De esta manera, la jornada estará marcada por temperaturas moderadas y la posibilidad de lluvias aisladas, especialmente durante las primeras horas y la tarde. Quienes deban salir de casa deberán tener en cuenta el pronóstico de precipitaciones para organizar sus actividades.

Pronóstico extendido

El pronóstico oficial anticipa un descenso gradual de las temperaturas máximas durante los próximos días, con jornadas frescas y valores que no superarían los 20°C hasta el sábado.

Jueves 15 de octubre: se espera una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 20°C. Será una jornada con registros térmicos similares a los de este miércoles, aunque con una máxima ligeramente inferior.

Viernes 16 de octubre: la temperatura se ubicará entre los 15°C de mínima y los 19°C de máxima. Se mantendrán las condiciones frescas, con una máxima por debajo de los 20°C.

Sábado 17 de octubre: se prevé un descenso de las temperaturas, con una mínima de 12°C y una máxima de 18°C. Será el día más fresco de los tres, según los valores térmicos anticipados por el organismo nacional.