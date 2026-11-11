El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas aisladas durante la mañana y chaparrones por la tarde. La temperatura máxima llegará a los 30°C.

El tiempo en Santa Fe tendrá condiciones de inestabilidad durante este miércoles 11 de noviembre, aunque el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un escenario diferente al previsto inicialmente. Se esperan tormentas aisladas durante la mañana y chaparrones por la tarde, mientras que hacia la noche mejorarán las condiciones. Para el viernes se anticipa una máxima de 34°C.

Durante las primeras horas de este miércoles, la ciudad de Santa Fe registró 20,2°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 92%. Según los datos actualizados a las 6, el viento soplaba del este a 19 km/h, la presión atmosférica era de 1013,6 hPa y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, la temperatura mínima prevista para hoy es de 18°C y la máxima llegará a los 30°C.

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En cuanto a las condiciones del tiempo, durante la mañana se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Por la tarde podrían registrarse chaparrones, con probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40%.

Hacia la noche se prevé una mejora, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones de apenas entre el 0% y el 10%.

El viento tendrá velocidades de entre 7 y 12 km/h durante toda la jornada. Soplará predominantemente del norte por la mañana, rotará al sudeste durante la tarde y al este por la noche.

Ante la posibilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día, se recomienda salir con precaución y mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas.

Pronóstico extendido

El panorama meteorológico para los próximos días anticipa temperaturas elevadas, especialmente durante el viernes, cuando la máxima podría alcanzar los 34°C en la ciudad de Santa Fe.

Jueves: se espera una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 31°C. Las condiciones serán más cálidas respecto de las primeras horas del miércoles.

Viernes: será la jornada más calurosa del período previsto, con una mínima de 20°C y una máxima de 34°C. El ascenso térmico marcará el cierre de la semana laboral.

Sábado: la temperatura presentará un descenso, con una mínima estimada de 20°C y una máxima de 29°C.