Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente cubierto a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones en toda la jornada, a pesar del sostenimiento de la nubosidad.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 10° y la máxima sería de 19º, bajando a 13° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 82%, la presión de 1026.9 hPa, viento sur a 10 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta o aviso por lluvias o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves espera una mínima de 11° y una máxima de 22°. Se espera cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día, con leve probabilidad de lluvias en la mañana.

Luego, el viernes tendrá una mínima de 11° y una máxima de 25°. La jornada se presenta con cielo parcialmente cubierto durante todo el día.

Finalmente, el sábado se espera cielo parcialmente cubierto durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 14° y la máxima de 26°.