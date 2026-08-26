La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles con 11,6 °C, cielo algo nublado y una humedad del 83%. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, sin lluvias y una temperatura máxima de 24 °C.

El tiempo se mantendrá estable durante este miércoles en la capital provincial. La temperatura irá en aumento durante la jornada y alcanzará los 24 °C por la tarde. El pronóstico extendido anticipa un cambio en las condiciones para los próximos días, con descenso de las máximas y probabilidad de lluvias que, por el momento, no aparece para este miércoles.

La mañana de este miércoles 26 de agosto comenzó fresca en la ciudad de Santa Fe. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, a las 6 la temperatura era de 11,6 °C, con cielo algo nublado, 83% de humedad y viento del sector este a 12 kilómetros por hora.

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La presión atmosférica se ubicaba en 1007,8 hPa, mientras que la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros. El sol salió a las 7:27 y está previsto que se oculte a las 18:43, por lo que la jornada tendrá una importante amplitud de horas de luz.

Para este miércoles, el organismo nacional prevé una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 24 °C. Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura continuará subiendo de manera gradual.

Por la tarde se espera el momento más cálido del día, con una máxima estimada en 24 °C. El cielo continuará parcialmente nublado y no se prevén precipitaciones.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 19 °C. La probabilidad de lluvias será del 0% durante toda la jornada.

En cuanto al viento, durante la mañana y la tarde soplará principalmente del norte, con velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h. Por la noche, el viento rotará al noreste y disminuirá su intensidad, con valores de entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico extendido

El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional muestra un descenso de las temperaturas máximas durante los próximos días. Después de los 24 °C previstos para este miércoles, jueves, viernes y sábado tendrán jornadas más frescas.

Jueves: se espera una mínima de 16 °C y una máxima de 22 °C. Será una jornada más templada, aunque con una temperatura máxima inferior a la del miércoles.

Viernes: la temperatura descenderá nuevamente, con una mínima prevista de 11 °C y una máxima de 21 °C.

Sábado: el pronóstico anticipa una mínima de 14 °C y una máxima de 20 °C, por lo que continuará la tendencia de temperaturas moderadas en la capital provincial.