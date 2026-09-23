El Servicio Meteorológico Nacional prevé una máxima de 22°C y sin lluvias durante este miércoles.

La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles 23 de septiembre con una temperatura de 8,3°C, mientras que la sensación térmica se ubicó en 6,1°C, según los datos registrados a las 6 de la mañana. El cielo se presentó ligeramente nublado, con una humedad del 78% y viento del noreste a 13 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura continuará en ascenso durante la jornada y alcanzará una máxima de 22°C. No se esperan precipitaciones: la probabilidad de lluvias se mantiene en 0% durante la mañana, la tarde y la noche.

El sol salió a las 6:51 y está previsto que se oculte a las 19:00, en una jornada que tendrá varias horas de luz por el avance de la primavera.

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Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima prevista de 8°C. El viento soplará del noreste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, el cielo estará algo nublado y la temperatura llegará al valor máximo previsto de 22°C. El viento tendrá dirección predominante del norte, también con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche, el cielo volverá a presentarse parcialmente nublado. La temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 19°C, mientras que el viento rotará nuevamente al noreste y tendrá velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El SMN no pronostica lluvias para ninguno de los tres períodos de este miércoles.

Pronóstico extendido

El cambio más marcado llegará el jueves, cuando se espera un ascenso de las temperaturas en Santa Fe.

Jueves: la mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 28°C.

Viernes: continuará el ambiente templado a cálido, con una mínima de 13°C y una máxima de 27°C.

Sábado: las temperaturas se mantendrán elevadas, con 13°C de mínima y 26°C de máxima.