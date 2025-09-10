Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, con leve nubosidad en la noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 10° y la máxima sería de 26º, bajando a 18° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 84%, la presión de 1010.9 hPa, viento este a 21 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 23 km/h y 31 km/h en la mañana.

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Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves espera una mínima de 11° y una máxima de 24°. Con cielo despejado en la mañana y parcialmente cubierto durante el cierre de la jornada.

Luego, el viernes tendrá una mínima de 10° y una máxima de 24°. La jornada se presenta durante toda su extensión con cielo parcialmente cubierto.

Finalmente, el sábado se espera el regreso del cielo parcialmente nublado. Respecto a temperatura, la mínima será de 8° y la máxima de 23°.