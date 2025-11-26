Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 20° y la máxima sería de 34º, bajando a 28° en horas de la noche.

Puede interesarte

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 87%, la presión de 1009.8 hPa, viento noreste a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves espera una mínima de 20° y una máxima de 31°. Se espera cielo algo nublado a lo largo de toda la jornada con probabilidad de tormentas intensas en la noche.

Luego, el viernes tendrá una mínima de 20° y una máxima de 32°. La jornada se presenta con cielo ligeramente cubierto durante todo el día y lluvias en la tarde - noche.

Finalmente, el sábado se espera cielo mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada, con tormentas aisladas en la tarde - noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 20° y la máxima de 27°.