Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 18° y la máxima sería de 31º, bajando a 25° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 90%, la presión de 1011 hPa, viento en calma y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento noreste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves espera una mínima de 18° y una máxima de 30°. Se espera cielo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones.

Luego, el viernes tendrá una mínima de 19° y una máxima de 31°. La jornada se presenta con cielo ligeramente nublado a lo largo de toda la jornada.

Finalmente, el sábado se espera cielo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada, con menor nubosidad por la tarde-noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 19° y la máxima de 31°.