Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 18° y la máxima sería de 30º, bajando a 25° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 94%, la presión de 1004.9 hPa, viento oeste a 4 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento este entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves tendrá una mínima de 21° y una máxima de 31°. Estará parcialmente nublado en la mañana, con importantes probabilidad de tormentas aisladas en la tarde noche.

Para el viernes se espera nubosidad parcial durante toda la jornada, sin precipitaciones. La mínima será de 17º y una máxima de 33º.

Finalmente, el sábado tendrá cielo parcialmente cubierto durante toda su extensión. La mínima será de 21º y una máxima de 33º.