La jornada estará marcada por el ambiente frío durante la mañana y una tarde con leve ascenso de la temperatura. No se esperan lluvias y el viento del sur ganará intensidad durante la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El invierno sigue haciéndose sentir en la ciudad de Santa Fe. Este miércoles 1 de julio comenzó con una temperatura de 6,4°C, una sensación térmica de 5,5°C y cielo mayormente nublado. De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será una jornada estable, sin probabilidades de precipitaciones, aunque con un incremento del viento durante la tarde.

El amanecer encontró a la capital provincial con una humedad del 93%, presión atmosférica de 1016 hPa, viento del sudoeste a 6 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros. La salida del sol está prevista para las 8.03 y la puesta para las 18.10.

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Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 4°C y vientos del sudeste de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, se registrará el momento más templado del día, con una máxima de 15°C. El cielo continuará nublado y el viento rotará al sur, aumentando su intensidad hasta ubicarse entre 23 y 31 km/h. Además, el SMN anticipa ráfagas de entre 42 y 50 km/h, que podrían hacerse sentir especialmente en espacios abiertos y durante la circulación vehicular.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 11°C, mientras que el cielo volverá a presentarse mayormente nublado. El viento soplará desde el sudeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

En toda la jornada, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%, por lo que no se esperan lluvias sobre la ciudad ni la región.

Pronóstico extendido

El resto de la semana continuará con características típicamente invernales y mañanas muy frías, incluso con temperaturas bajo cero hacia el viernes.

Se espera una jornada de jueves con temperaturas entre 3°C y 11°C. El ambiente seguirá frío durante todo el día y la máxima descenderá respecto del miércoles.

El vienes será el día más frío de la semana. El SMN pronostica una mínima de -2°C y una máxima de 11°C, por lo que se recomienda extremar los cuidados durante las primeras horas del día ante las muy bajas temperaturas.

El sábado las condiciones comenzarán a mejorar lentamente. Se prevé una mínima de 1°C y una máxima de 14°C, con un leve ascenso térmico respecto del viernes y tiempo estable.