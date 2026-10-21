Se espera una temperatura máxima de 22°C, sin probabilidades significativas de precipitaciones. El pronóstico extendido anticipa un aumento de las temperaturas para el jueves y el viernes.

La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles 21 de octubre con una temperatura de 16,6°C y cielo mayormente nublado, según los datos meteorológicos registrados a las 6. La humedad se ubicó en el 72%, la presión atmosférica fue de 1011,4 hPa y el viento sopló del este a 17 km/h. La visibilidad alcanzó los 12 kilómetros.

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, la temperatura mínima prevista para hoy es de 14°C, mientras que la máxima llegará a los 22°C.

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Las condiciones se mantendrán mayormente nubladas durante la mañana, la tarde y la noche. En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas: la probabilidad será del 0% durante la mañana y la noche, y de entre el 0% y el 10% durante la tarde.

El viento predominará del noreste durante la primera parte del día, con velocidades de entre 13 y 22 km/h por la mañana y de entre 23 y 31 km/h por la tarde. Hacia la noche, rotará al este y disminuirá su intensidad, con velocidades previstas de entre 13 y 22 km/h.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días anticipa un ascenso de las temperaturas entre el jueves y el viernes, antes de un descenso de la máxima durante el sábado.

Jueves 22 de octubre: se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 25°C. Será una jornada más cálida que la del miércoles.

Viernes 23 de octubre: continuará el ascenso térmico, con una mínima de 15°C y una máxima prevista de 26°C. Será el día más cálido de los tres, según los valores anticipados por el SMN.

Sábado 24 de octubre: la temperatura mínima se ubicará en 15°C y la máxima llegará a los 23°C, con un descenso respecto del viernes.