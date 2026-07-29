El viento sopla del sur a 21 km/h y se espera una jornada mayormente nublada, con una máxima de 18°C. El pronóstico extendido anticipa un marcado ascenso de la temperatura hacia el viernes.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles se presenta con cielo cubierto y condiciones de humedad elevada en la capital provincial. Durante la mañana se prevé neblina, mientras que por la tarde y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado. No se esperan lluvias y la temperatura oscilará entre los 14°C y los 18°C.

La ciudad de Santa Fe comenzó este miércoles 29 de julio con cielo cubierto y una temperatura de 14,5°C, de acuerdo con la información actualizada a las 6 de la mañana. La humedad alcanzaba el 96%, mientras que la presión atmosférica se ubicaba en 1012,5 hPa.

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El viento soplaba desde el sector sur a una velocidad de 21 kilómetros por hora y la visibilidad era de 12 kilómetros. Para quienes comiencen sus actividades durante las primeras horas del día, el pronóstico indica la presencia de neblina, con una temperatura cercana a los 14°C.

Con el transcurso de la jornada, las condiciones tenderán a mantenerse estables, aunque con abundante nubosidad. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 18°C. La probabilidad de precipitaciones se mantiene entre 0 y 10% durante la mañana y en 0% para el resto del día.

Durante la noche continuará el cielo mayormente nublado, con una temperatura estimada en torno a los 14°C. Los vientos tendrán velocidades de entre 13 y 22 km/h, con dirección predominante del sur durante la mañana y un cambio hacia el este durante la tarde y la noche.

El sol salió a las 7:53 y está previsto que se oculte a las 18:26, por lo que la jornada tendrá poco más de diez horas y media de luz natural.

Pronóstico extendido

El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio en las condiciones térmicas durante los próximos días, con un ascenso progresivo de las temperaturas y un viernes que podría convertirse en la jornada más cálida del período.

Jueves: la temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 21°C. Se espera una jornada con temperaturas más agradables que las del miércoles y una amplitud térmica mayor.

Viernes: será el día más cálido de los próximos días. El pronóstico prevé una mínima de 18°C y una máxima que podría llegar a los 29°C, marcando un importante ascenso de la temperatura respecto de las jornadas anteriores.

Sábado: las temperaturas volverán a descender. Se espera una mínima de 15°C y una máxima de 20°C, en una jornada que presentará valores térmicos más moderados luego del marcado ascenso previsto para el viernes.