Este miércoles la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo parcialmente nublado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 17° y la máxima sería de 31º, bajando a 27° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 71%, la presión de 1011.6 hPa, viento este a 17 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El jueves espera una mínima de 20° y una máxima de 33°. Se mantendrá el cielo, mayormente cubierto a lo largo de toda la jornada, con probabilidad de lluvias en la mañana.

Luego, el viernes tendrá una mínima de 22° y una máxima de 30°. La jornada se presenta con probabilidades altas de tormentas aisladas durante todo el día.

Finalmente, el sábado se esperan probabilidades de tormentas aisladas en la mañana y cielo cubierto en la tarde - noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 16° y la máxima de 26°.